Milano 17:03
42.357 +0,12%
Nasdaq 17:03
24.513 +0,24%
Dow Jones 17:03
46.181 +0,08%
Londra 17:03
9.227 -0,02%
Francoforte 17:03
23.653 -0,09%

Borsa: Il Nasdaq-100 apre con un rialzo dello 0,30%

L'indice del listino high-tech USA avvia gli scambi a 24.528,44 punti

Il Nasdaq-100 avanza dello 0,30%, a quota 24.528,44 in apertura.
