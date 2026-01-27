Milano 17:35
45.440 +1,09%
Nasdaq 22:00
25.940 +0,88%
Dow Jones 22:01
49.003 -0,83%
Londra 17:35
10.208 +0,58%
Francoforte 17:35
24.894 -0,15%

Borsa: Punta al rialzo il Nasdaq-100, in aumento dello 0,91% alle 19:30

Il Nasdaq-100 tratta a 25.947,27 punti

In breve, Finanza
Borsa: Punta al rialzo il Nasdaq-100, in aumento dello 0,91% alle 19:30
L'indice dei titoli tecnologici USA lievita dello 0,91% alle 19:30 e scambia in utile a 25.947,27 punti.
Condividi
```