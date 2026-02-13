Milano 17:35
45.431 -1,71%
Nasdaq 20:45
24.832 +0,59%
Dow Jones 20:45
49.533 +0,16%
Londra 17:35
10.446 +0,42%
Francoforte 17:35
24.915 +0,25%

Borsa: Punta al rialzo il Nasdaq-100, in aumento dello 0,89% alle 19:30

Il Nasdaq-100 tratta a 24.906,64 punti

In breve, Finanza
L'indice dei titoli tecnologici USA lievita dello 0,89% alle 19:30 e scambia in utile a 24.906,64 punti.
