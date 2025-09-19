Milano
17:03
42.357
+0,12%
Nasdaq
17:03
24.513
+0,24%
Dow Jones
17:03
46.181
+0,08%
Londra
17:03
9.227
-0,02%
Francoforte
17:03
23.653
-0,09%
Venerdì 19 Settembre 2025, ore 17.20
Borsa: Piccolo spunto rialzista per Milano, in progresso dello 0,23% alle 16:00
Borsa: Piccolo spunto rialzista per Milano, in progresso dello 0,23% alle 16:00
Il FTSE MIB passa di mano a 42.406,76 punti
In breve
,
Finanza
19 settembre 2025 - 16.00
Milano segna un modesto +0,23% alle 16:00 e allunga timidamente il passo a 42.406,76 punti.
FTSE MIB
FTSE MIB
+0,12%
Guide
Obbligazioni green: cosa sono, come funzionano e quando convengono a emittenti e investitori
Le obbligazioni green, anche detti green bond, sono titoli di debito in tutto simili a quelli tradizionali, con una clausola differenziale di riferimento.
leggi tutto