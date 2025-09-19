Milano 17:35
42.312 +0,01%
Nasdaq 19:41
24.568 +0,46%
Dow Jones 19:41
46.294 +0,33%
Londra 17:35
9.217 -0,12%
Francoforte 17:35
23.639 -0,15%

Borsa: Seduta all'insegna dell'incertezza per Londra (-0,12%)

Il FTSE 100 termina le contrattazioni a 9.216,67 punti

Chiude sulla parità Londra, che propone sul finale un -0,12% e archivia gli scambi a 9.216,67 punti.
