Milano 17:35
43.465 -0,25%
Nasdaq 19:47
25.591 -0,30%
Dow Jones 19:47
47.704 +0,30%
Londra 17:35
9.656 +0,14%
Francoforte 17:35
24.132 -0,13%

Il FTSE 100 termina le contrattazioni a 9.655,53 punti

Borsa: Seduta all'insegna dell'incertezza per Londra (+0,14%)
Chiude sulla parità Londra, che propone sul finale un +0,14% e archivia gli scambi a 9.655,53 punti.
