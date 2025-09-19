Milano
Venerdì 19 Settembre 2025, ore 07.24
Home Page
/
Notizie
/ Borsa: Shanghai soffre all'inizio delle contrattazioni (-0,78%)
Borsa: Shanghai soffre all'inizio delle contrattazioni (-0,78%)
L'Indice della Borsa di Shanghai ha iniziato gli scambi a 3.831,66 punti
In breve
,
Finanza
19 settembre 2025 - 03.38
L'Indice della Borsa cinese registra una flessione dello 0,78%, a quota 3.831,66 in apertura.
Argomenti trattati
Borsa
(1320)
