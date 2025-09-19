Milano 18-set
Borsa: Shanghai soffre all'inizio delle contrattazioni (-0,78%)
L'Indice della Borsa cinese registra una flessione dello 0,78%, a quota 3.831,66 in apertura.
