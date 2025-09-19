“C’è Posto per Te”: nuove opportunità di lavoro nei territori

(Teleborsa) - Nei territori italiani si rafforza ilcon risultati concreti e immediati. Il monitoraggio dei dati delle comunicazioni obbligatorie, raccolti dopo le prime tappe del tour nazionale "" — promosso da, agenzia in house del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali — evidenzia infatti esiti significativi, confermando l’efficacia dell’iniziativa.Un caso emblematico è illo scorso aprile: mille persone hanno partecipato all’evento e quasi 300 di loro, pari a circa il 30%, hanno avviato un rapporto di lavoro subito dopo."C’è Posto per Te dimostra comequando sono costruite attorno alle persone e alle loro specifiche esigenze", ha dichiarato il. "Il dato più rilevante è che, in un contesto complesso come quello di Caivano, circa il 60% dei nuovi occupati ha meno di 35 anni. Questi numeri testimoniano che iniziative mirate, basate sul dialogo diretto tra cittadini e imprese locali, generano opportunità concrete e tempestive, superando i trend generali del mercato e includendo soprattutto i giovani e chi vive situazioni di svantaggio".Il Ministeroche pongano al centro le persone e favoriscano il dialogo tra istituzioni, imprese e cittadini. "C’è Posto per Te" si sta così affermando come un, capace di creare lavoro, rafforzare la coesione sociale e valorizzare le risorse economiche dei territori.