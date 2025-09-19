Consumi elettrici, Terna: ad agosto in calo dell’8,9%

(Teleborsa) - Nel mese di agosto il fabbisogno di energia elettrica in Italia è stato pari a 24,7 miliardi di kWh, inLo rilevano i dati dida cui emerge che la, che si confronta con il dato record di 27 miliardi di kWh di agosto dello scorso anno (+8,6%), è stata raggiunta con un(20 vs 21) e unarispetto ad agosto 2024.Il dato della domanda elettrica,, porta la variazione arispetto allo stesso mese del 2024.A livello territoriale, la variazione tendenziale di agosto è risultata: -7,5% al nord, -9,8% al centro e -10,8% al sud e nelle isole.Nei, il fabbisogno nazionale registra un calo del 1,4% rispetto al corrispondente periodo del 2024 (-0,9% il valore rettificato).Lo scorso mese la domanda di energia elettrica italiana è statae per la quota restante (13%) dal saldo dell’energia scambiata con l’estero. Il valore del saldo estero mensile risulta pari a 3,2 TWh, il 13,2% in meno rispetto ad agosto 2024. A livello progressivo, da gennaio ad agosto 2025, l’import netto è in diminuzione del 10,4% rispetto ai primi otto mesi del 2024.In dettaglio, la. Ledella domanda elettrica (era il 39,9% ad agosto 2024). In; l’incremento della produzione del fotovoltaico (+809 GWh) è dovuto al contributo positivo dell’aumento di capacità in esercizio (+760 GWh) e in misura minore al maggiore irraggiamento (+49 GWh). In crescita anche la produzione geotermica (+3,7%). In diminuzione la fonte idrica (-12,4%) e termoelettrica (-20,3%).Da gennaio ad agosto, la(di cui 3.680 MW di fotovoltaico).Negli ultimi dodici mesi, la capacità installata di fotovoltaico ed eolico è aumentata di 6.662 MW (+14,0%), raggiungendo i 54.114 MW complessivi.Al 31 agosto 2025 si registrano(valore in aumento del 55,4% rispetto allo stesso mese del 2024), che corrispondono a 7.075 MW di potenza nominale, per circa 837.000 sistemi di accumulo. Nel dettaglio, da gennaio ad agosto la capacità di impianti utility scale è aumentata di 2.794 MWh, che corrispondono a 709,1 MW di potenza nominale, come risultato dei meccanismi di contrattualizzazione a termine previsti dal Capacity Market.