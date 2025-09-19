de Guindos (BCE): appropriata linea su tassi, molteplici incertezze

(Teleborsa) - Il Consiglio direttivo della BCE ritiene chdato il contesto di molteplici incertezze. Lo ha affermato il vicepresidente della Bcedurante una diretta con Market News International (Mni) sottolineando che " dbasato sull'analisi dei dati e su decisioni prese volta per volta, perché la situazione"La crescita economica sarà moderata" nell'area euro "e penso che i dati degli ultimi mesi vadano analizzati, considerando la volatilità introdotta e il fatto che alcune attività sono state anticipate rispetto ai dazi, data l'incertezza che li circondava", ha spiegato. Ma sempre sulla crescita "oggi i rischi sono molto più bilanciati rispetto a prima., ha rilevato. Sui tassi "per usare le parole della presidente Christine Lagarde, siamo in una buona posizione per guardare cosa accadrà", prima di valutare eventuali ritocchi. Ieri la Federal Reserve, la banca centrale Usa ha tagliato i tassi di interesse dopo una lunga fase di immobilismo, laddove la Bce aveva ridotto i tassi nei mesi scorsi.Il Consiglio direttivo della Bce non ha discusso ipotesi di rivedere la manovra di inasprimento quantitativo (Quantitative tightening o QT), con cui al ritmo di circa 40 miliardi di euro al mese sta riducendo la consistenza di titoli di Stato di Paesi dell'area euro nel suo bilancio. La manovra opposta, l'espansione quantitativa oFinora al Consiglio la discussioni sulla linea monetaria sono state sempre focalizzate sui tassi di interesse. E abbiamo una chiara linea che non investiremo" in titoli. "Più o meno ilSimultaneamente stiamo cercando di calibrare le conseguenze di questa policy e finora, se guardi i mercati dei titoli di Stato, la situazione è calma, ordinata. I differenziali (spread) si stanno stringendo", ha detto. "So benissimo che ci sono giurisdizione che hanno iniziato a modificare un po' i loro Qt, ma dovete capire che la composizione dei bilanci delle varie banche centrali non è lo stessa. E questo è il motivo per cui in alcune giurisdizioni, come la Gran Bretagna stanno considerando la possibilità di modificare l'evoluzione del Qt", ha asserito.Infine, de Guindos ha sottolineato che si guarda con "molta attenzione" ai livelli dei cambi euro-dollaro, data la loro rilevanza per crescita economica e inflazione, ma "npiù in generale la questione dei cambi va valutata in maniera più "olistica" considerando tutte le maggiori divise globali, non solo rispetto al dollaro. Lo ha spiegato il vicepresidente della Bce, Luis de Guindos, interpellato sui recenti rafforzamenti della valuta europea sul dollaro