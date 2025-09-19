Fed, caso Cook: Trump ricorre a Corte suprema per licenziarla

(Teleborsa) -

Trump non si arrende e va avanti nella volontà di rimuovere la governatrice della Federal Reserve, Lisa Cook: all’indomani della decisione di tagliare i tassi di interesse, il dipartimento di Giustizia ha chiesto alla Corte Suprema a rendere effettivo il licenziamento di Cook, per le accuse finora non provate di frode su dei mutui.



Cook ha partecipato alla votazione chiave, appoggiando con la maggioranza il taglio di un quarto di punto.



Trump aveva annunciato il licenziamento di Cook lo scorso 25 agosto ma Il giudice distrettuale Jia Cobb era intervenuta per bloccare temporaneamente la decisione del presidente Donald Trump sottolineando che solo la condotta di Cook sul posto di lavoro potrebbe costituire motivo di rimozione.



"Consentire al presidente di rimuovere illegalmente Cook sulla base di accuse infondate e vaghe metterebbe in pericolo la stabilità del nostro sistema finanziario e minerebbe lo stato di diritto - aveva dichiarato nell'occasione l'avvocato di Cook, Abbe Lowell - la governatrice Cook continuerà a svolgere i suoi doveri giurati".



Cook, prima donna afroamericana e prima donna di colore a far parte del Board of Governors della Federal Reserve, ha assunto l'incarico nel maggio 2022 per ricoprire un mandato non ancora scaduto che sarebbe terminato a gennaio 2024. È stata riconfermata sotto la presidenza di Joe Biden.









