Fedex in rialzo, titolo festeggia trimestrale sopra attese

principale azienda nel settore dei trasporti

S&P 100

(Teleborsa) - Si muove in rialzo il titolocon un balzo del 2,55% sui valori precedenti, dopo aver registrato utili e ricavi trimestrali oltre le stime degli analisti.La società ha riportato nel primo trimestredi 3,83 dollari superiori ai 3,68 dollari attesi dal consensus. Ilè stato pari a 22,2 miliardi di dollari (contro stime di 21,69 miliardi). Quanto all', Fedex stima, per l'anno completo al 2026, utili per azione di 17,20-19 dollari contro i 18,25 dollari stimai dal mercato.Il movimento della, nella settimana, segue nel bene e nel male l'andamento dell', rendendo il titolo fortemente influenzato dal mercato di riferimento e meno da notizie inerenti alla società stessa.Lo scenario tecnico dimostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 226,7 USD con area di resistenza individuata a quota 236,3. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 221,2.