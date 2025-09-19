Milano 16:45
Fedex in rialzo, titolo festeggia trimestrale sopra attese

Fedex in rialzo, titolo festeggia trimestrale sopra attese
(Teleborsa) - Si muove in rialzo il titolo FedEx con un balzo del 2,55% sui valori precedenti, dopo aver registrato utili e ricavi trimestrali oltre le stime degli analisti.

La società ha riportato nel primo trimestre utili per azione di 3,83 dollari superiori ai 3,68 dollari attesi dal consensus. Il fatturato è stato pari a 22,2 miliardi di dollari (contro stime di 21,69 miliardi). Quanto all'outlook, Fedex stima, per l'anno completo al 2026, utili per azione di 17,20-19 dollari contro i 18,25 dollari stimai dal mercato.

Il movimento della principale azienda nel settore dei trasporti, nella settimana, segue nel bene e nel male l'andamento dell'S&P 100, rendendo il titolo fortemente influenzato dal mercato di riferimento e meno da notizie inerenti alla società stessa.

Lo scenario tecnico di FedEx mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 226,7 USD con area di resistenza individuata a quota 236,3. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 221,2.
