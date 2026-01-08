Milano 11:47
Eurozona, prezzi alla produzione sopra le attese a novembre
(Teleborsa) - Risultano sopra le attese i prezzi alla produzione della Zona Euro. Nel mese di novembre 2025, il dato ha registrato una crescita mensile dello 0,5% rispetto al +0,1% di ottobre e al +0,4% delle stime degli analisti.

Secondo quanto comunicato dall'Ufficio di Statistica dell'Unione Europea (Eurostat), il dato registra anche una contrazione su base annuale dell'1,7%, superiore al -0,5% di ottobre. Il dato si confronta con il -1,9% del consensus.

I prezzi nell'intera Unione Europea (EU27) segnano parimenti una variazione positiva dello 0,6% su base congiunturale e un calo tendenziale dell'1,3%.
