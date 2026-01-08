Eurozona, prezzi alla produzione sopra le attese a novembre

(Teleborsa) - Risultano sopra le attese i. Nel mese di2025, il dato ha registrato una crescitadello 0,5% rispetto al +0,1% di ottobre e al +0,4% delle stime degli analisti.Secondo quanto comunicato dall'Ufficio di Statistica dell'Unione Europea (Eurostat), il dato registra anche una contrazionedell'1,7%, superiore al -0,5% di ottobre. Il dato si confronta con il -1,9% del consensus.I prezzi nell'(EU27) segnano parimenti una variazione positiva dello 0,6% su base congiunturale e un calo tendenziale dell'1,3%.