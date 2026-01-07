Brillante il listino americano, Dow Jones per la prima volta sopra i 49.000 punti

(Teleborsa) - Altra giornata di guadagni per la Borsa di New York
, con il Dow Jones
che mostra una plusvalenza dello 0,99%, proseguendo la serie di tre rialzi consecutivi, iniziata venerdì scorso, chiudendo per la prima volta sopra i 49.000 punti; sulla stessa linea, l'S&P-500
avanza in maniera frazionale, arrivando a 6.945 punti. Positivo il Nasdaq 100
(+0,94%); sulla stessa linea, poco sopra la parità l'S&P 100
(+0,27%). Gli investitori continuano a non essere preoccupati per l'attacco statunitense al Venezuela nel fine settimana e per le ulteriori minacce di Trump verso altri paesi.
In buona evidenza nell'S&P 500 i comparti materiali
(+2,04%), sanitario
(+1,96%) e beni industriali
(+1,38%). Nella parte bassa della classifica dell'S&P 500, sensibili ribassi si sono manifestati nei comparti energia
(-2,81%) e telecomunicazioni
(-0,49%). Tra le migliori Blue Chip
del Dow Jones, Amazon
(+3,38%), Amgen
(+2,95%), Salesforce
(+2,59%) e IBM
(+2,54%).
Le peggiori performance, invece, si sono registrate su Chevron
, che ha chiuso a -4,46%. Sotto pressione Apple
, che accusa un calo dell'1,83%. Fiacca Travelers Company
, che mostra un piccolo decremento dello 0,89%.
Al top
tra i colossi tecnologici di Wall Street
, si posizionano Western Digital
(+16,77%), Seagate Technology
(+14,00%), Microchip Technology
(+11,65%) e Micron Technology
(+10,02%).
Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su Tesla Motors
, che ha terminato le contrattazioni a -4,14%. Vendite a piene mani su MicroStrategy Incorporated
, che soffre un decremento del 4,10%. Scivola Advanced Micro Devices
, con un netto svantaggio del 3,04%. In rosso Comcast Corporation
, che evidenzia un deciso ribasso del 2,52%.
Tra le grandezze macroeconomiche
più importanti dei mercati statunitensi: Mercoledì 07/01/2026
14:15 USA
: Occupati ADP (atteso 50K unità; preced. -32K unità)
16:00 USA
: ISM non manifatturiero (atteso 52,2 punti; preced. 52,6 punti)
16:00 USA
: Ordini industria, mensile (atteso -1,2%; preced. 0,2%)
16:30 USA
: Scorte petrolio, settimanale (preced. -1,93 Mln barili) Giovedì 08/01/2026
13:30 USA
: Challenger licenziamenti (preced. 71,32K unità)
14:30 USA
: Bilancia commerciale (preced. -52,8 Mld $)
14:30 USA
: Produttività, trimestrale (atteso 3%; preced. 3,3%).