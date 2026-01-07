Milano 13:19
45.659 -0,21%
Nasdaq 6-gen
25.640 0,00%
Dow Jones 6-gen
49.462 +0,99%
Londra 13:19
10.059 -0,62%
Francoforte 13:19
25.039 +0,59%

Brillante il listino americano, Dow Jones per la prima volta sopra i 49.000 punti

Finanza
Brillante il listino americano, Dow Jones per la prima volta sopra i 49.000 punti
(Teleborsa) - Altra giornata di guadagni per la Borsa di New York, con il Dow Jones che mostra una plusvalenza dello 0,99%, proseguendo la serie di tre rialzi consecutivi, iniziata venerdì scorso, chiudendo per la prima volta sopra i 49.000 punti; sulla stessa linea, l'S&P-500 avanza in maniera frazionale, arrivando a 6.945 punti. Positivo il Nasdaq 100 (+0,94%); sulla stessa linea, poco sopra la parità l'S&P 100 (+0,27%). Gli investitori continuano a non essere preoccupati per l'attacco statunitense al Venezuela nel fine settimana e per le ulteriori minacce di Trump verso altri paesi.

In buona evidenza nell'S&P 500 i comparti materiali (+2,04%), sanitario (+1,96%) e beni industriali (+1,38%). Nella parte bassa della classifica dell'S&P 500, sensibili ribassi si sono manifestati nei comparti energia (-2,81%) e telecomunicazioni (-0,49%).

Tra le migliori Blue Chip del Dow Jones, Amazon (+3,38%), Amgen (+2,95%), Salesforce (+2,59%) e IBM (+2,54%).

Le peggiori performance, invece, si sono registrate su Chevron, che ha chiuso a -4,46%. Sotto pressione Apple, che accusa un calo dell'1,83%. Fiacca Travelers Company, che mostra un piccolo decremento dello 0,89%.

Al top tra i colossi tecnologici di Wall Street, si posizionano Western Digital (+16,77%), Seagate Technology (+14,00%), Microchip Technology (+11,65%) e Micron Technology (+10,02%).

Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su Tesla Motors, che ha terminato le contrattazioni a -4,14%. Vendite a piene mani su MicroStrategy Incorporated, che soffre un decremento del 4,10%. Scivola Advanced Micro Devices, con un netto svantaggio del 3,04%. In rosso Comcast Corporation, che evidenzia un deciso ribasso del 2,52%.

Tra le grandezze macroeconomiche più importanti dei mercati statunitensi:

Mercoledì 07/01/2026
14:15 USA: Occupati ADP (atteso 50K unità; preced. -32K unità)
16:00 USA: ISM non manifatturiero (atteso 52,2 punti; preced. 52,6 punti)
16:00 USA: Ordini industria, mensile (atteso -1,2%; preced. 0,2%)
16:30 USA: Scorte petrolio, settimanale (preced. -1,93 Mln barili)

Giovedì 08/01/2026
13:30 USA: Challenger licenziamenti (preced. 71,32K unità)
14:30 USA: Bilancia commerciale (preced. -52,8 Mld $)
14:30 USA: Produttività, trimestrale (atteso 3%; preced. 3,3%).
Condividi
```