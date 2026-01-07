Brillante il listino americano, Dow Jones per la prima volta sopra i 49.000 punti

Dow Jones

S&P-500

Nasdaq 100

S&P 100

materiali

sanitario

beni industriali

energia

telecomunicazioni

Amazon

Amgen

Salesforce

IBM

Chevron

Apple

Travelers Company

Western Digital

Seagate Technology

Microchip Technology

Micron Technology

Tesla Motors

MicroStrategy Incorporated

Advanced Micro Devices

Comcast Corporation

(Teleborsa) -, con ilche mostra una plusvalenza dello 0,99%, proseguendo la serie di tre rialzi consecutivi, iniziata venerdì scorso, chiudendo per la prima volta sopra i 49.000 punti; sulla stessa linea, l'avanza in maniera frazionale, arrivando a 6.945 punti. Positivo il(+0,94%); sulla stessa linea, poco sopra la parità l'(+0,27%). Gli investitori continuano a non essere preoccupati per l'attacco statunitense al Venezuela nel fine settimana e per le ulteriori minacce di Trump verso altri paesi.In buona evidenza nell'S&P 500 i(+2,04%),(+1,96%) e(+1,38%). Nella parte bassa della classifica dell'S&P 500, sensibili ribassi si sono manifestati nei comparti(-2,81%) e(-0,49%).del Dow Jones,(+3,38%),(+2,95%),(+2,59%) e(+2,54%).Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -4,46%. Sotto pressione, che accusa un calo dell'1,83%. Fiacca, che mostra un piccolo decremento dello 0,89%.Al top tra i, si posizionano(+16,77%),(+14,00%),(+11,65%) e(+10,02%).Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -4,14%. Vendite a piene mani su, che soffre un decremento del 4,10%. Scivola, con un netto svantaggio del 3,04%. In rosso, che evidenzia un deciso ribasso del 2,52%.Tra lepiù importanti dei mercati statunitensi:14:15: Occupati ADP (atteso 50K unità; preced. -32K unità)16:00: ISM non manifatturiero (atteso 52,2 punti; preced. 52,6 punti)16:00: Ordini industria, mensile (atteso -1,2%; preced. 0,2%)16:30: Scorte petrolio, settimanale (preced. -1,93 Mln barili)13:30: Challenger licenziamenti (preced. 71,32K unità)14:30: Bilancia commerciale (preced. -52,8 Mld $)14:30: Produttività, trimestrale (atteso 3%; preced. 3,3%).