Milano 9:06
42.370 +0,15%
Nasdaq 18-set
24.455 0,00%
Dow Jones 18-set
46.142 +0,27%
Londra 9:06
9.226 -0,02%
23.695 +0,09%

Francia, sentiment imprese manifatturiere scende leggermente a settembre

Economia, Macroeconomia
Francia, sentiment imprese manifatturiere scende leggermente a settembre
(Teleborsa) - Risulta in leggero calo la fiducia delle imprese manifatturiere francesi nel mese di settembre 2025. Il relativo indice, calcolato dall'Ufficio Statistico Nazionale francese (INSEE), si attesta a 96 punti, in linea con le attese e dopo i 97 punti del mese precedente.

Fra gli altri settori, il sentiment nei servizi aumenta a 98 punti da 96 di luglio, mentre il clima nel commercio al dettaglio cala a 92 punti da 93.

Il sentiment complessivo delle imprese resta fermo per il quarto mese consecutivo a 96 punti, mentre i giudizi sulla situazione occupazionale scendono a 93 punti (da 95).

(Foto: Anthony Choren su Unsplash)
Condividi
```