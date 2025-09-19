Lennar, terzo trimestre negativo con calo del prezzo di vendita delle case

Lennar

(Teleborsa) -, una delle più grandi azienda di costruzioni edili negli Stati Uniti, ha chiuso il(terminato il 31 agosto 2025) con undi 591 milioni di dollari, ovvero 2,29 dollari per azione, rispetto ai 1,2 miliardi di dollari, ovvero 4,26 dollari per azione, dello stesso periodo 2024.sono diminuiti del 9% nel terzo trimestre del 2025, passando da 9,0 miliardi di dollari nel terzo trimestre del 2024 a 8,2 miliardi di dollari. La flessione è dovuta principalmente a una diminuzione del 9% del prezzo medio di vendita delle case consegnate. Le consegne di nuove case sono state pari a 21.584 unità nel terzo trimestre del 2025, rispetto alle 21.516 unità del terzo trimestre del 2024."I nostri risultati del terzo trimestre riflettono sia le continue pressioni del mercato immobiliare attuale sia la coerenza della strategia operativa di Lennar - ha detto il- In questo trimestre abbiamo consegnato 21.584 case e registrato 23.004 nuovi ordini. Il raggiungimento di questi risultati hadi 383.000 dollari, e il nostro margine lordo è sceso al 17,5%, mentre le nostre spese generali e amministrative si sono attestate all'8,2%, riflettendo le deboli condizioni di mercato"."I tassi di interesse sono rimasti elevati per tutto il terzo trimestre, per poi scendere verso la fine - ha aggiunto - Questa tendenza al ribasso, unita al recente taglio dei tassi da parte della Fed, ci rende. Pertanto, riteniamo che questo sia il momento giusto per moderare i nostri volumi e consentire al mercato di recuperare terreno. Di conseguenza, per il quarto trimestre del 2025, prevediamo nuovi ordini pari a 20.000-21.000 case, consegne pari a 22.000-23.000 case e un margine lordo di circa il 17,5%, in linea con il terzo trimestre, a seconda delle condizioni di mercato".