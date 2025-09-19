Milano 17:35
42.312 +0,01%
Nasdaq 19:44
24.575 +0,49%
Dow Jones 19:44
46.289 +0,32%
Londra 17:35
9.217 -0,12%
Francoforte 17:35
23.639 -0,15%

New York: rosso per Walt Disney

(Teleborsa) - Sottotono il creatore di Mickey Mouse, che passa di mano con un calo del 2,36%.

L'analisi settimanale del titolo rispetto al Dow Jones mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Walt Disney, che fa peggio del mercato di riferimento.


Nuove evidenze tecniche classificano un peggioramento della situazione per il colosso dell'intrattenimento, con potenziali discese fino all'area di supporto più immediata vista a quota 111,3 USD. Improvvisi rafforzamenti scardinerebbero invece lo scenario suesposto con un innesco rialzista e target sulla resistenza più immediata individuata a 113,8. Le attese per la sessione successiva sono per una continuazione del ribasso fino all'importante supporto posizionato a quota 110,4.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
