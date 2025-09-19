Milano 17:35
42.312 +0,01%
Nasdaq 19:44
24.575 +0,49%
Dow Jones 19:44
46.289 +0,32%
Londra 17:35
9.217 -0,12%
Francoforte 17:35
23.639 -0,15%

New York: scambi in positivo per Amgen

Migliori e peggiori
New York: scambi in positivo per Amgen
(Teleborsa) - Balza in avanti la società farmaceutica, che amplia la performance positiva odierna, con un incremento del 2,58%.

La tendenza ad una settimana di Amgen è più fiacca rispetto all'andamento del Nasdaq 100. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.


La situazione di medio periodo della compagnia farmaceutica statunitense resta tendenzialmente ribassista. Tuttavia, esaminando il grafico a breve, sarebbe lecito iniziare a dubitare della possibilità della fase ribassista di estendere. E' atteso dunque un miglioramento verso l'alto della curva che incontra il primo ostacolo a 285,4 USD. Supporto visto a quota 279. Ulteriori spunti rialzisti favoriscono un nuovo target stimato verosimilmente in area 291,7.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```