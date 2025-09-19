New York: scambi in positivo per Amgen

(Teleborsa) - Balza in avanti la società farmaceutica
, che amplia la performance positiva odierna, con un incremento del 2,58%.
La tendenza ad una settimana di Amgen
è più fiacca rispetto all'andamento del Nasdaq 100
. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.
La situazione di medio periodo della compagnia farmaceutica statunitense
resta tendenzialmente ribassista. Tuttavia, esaminando il grafico a breve, sarebbe lecito iniziare a dubitare della possibilità della fase ribassista di estendere. E' atteso dunque un miglioramento verso l'alto della curva che incontra il primo ostacolo a 285,4 USD. Supporto visto a quota 279. Ulteriori spunti rialzisti favoriscono un nuovo target stimato verosimilmente in area 291,7.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)