New York: scambi in positivo per Amgen

società farmaceutica

Amgen

Nasdaq 100

compagnia farmaceutica statunitense

(Teleborsa) - Balza in avanti la, che amplia la performance positiva odierna, con un incremento del 2,58%.La tendenza ad una settimana diè più fiacca rispetto all'andamento del. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.La situazione di medio periodo dellaresta tendenzialmente ribassista. Tuttavia, esaminando il grafico a breve, sarebbe lecito iniziare a dubitare della possibilità della fase ribassista di estendere. E' atteso dunque un miglioramento verso l'alto della curva che incontra il primo ostacolo a 285,4 USD. Supporto visto a quota 279. Ulteriori spunti rialzisti favoriscono un nuovo target stimato verosimilmente in area 291,7.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)