Milano 10:58
42.590 +0,67%
Nasdaq 18-set
24.455 0,00%
Dow Jones 18-set
46.142 +0,27%
Londra 10:58
9.226 -0,02%
Francoforte 10:58
23.720 +0,19%

Parigi: calo per Thales

Rosso per l'azienda attiva nel settore aerospaziale e della difesa, che sta segnando un calo dell'1,82%.
