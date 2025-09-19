Milano 17:35
42.312 +0,01%
Nasdaq 19:45
24.579 +0,51%
Dow Jones 19:45
46.291 +0,32%
Londra 17:35
9.217 -0,12%
Francoforte 17:35
23.639 -0,15%

Pesante sul mercato di New York Humana
Scende sul mercato la società che offre servizi di assicurazione sanitaria, che soffre con un calo del 4,52%.
