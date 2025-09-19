Milano
Venerdì 19 Settembre 2025, ore 20.01
Pesante sul mercato di New York Humana
19 settembre 2025 - 18.00
Scende sul mercato la
società che offre servizi di assicurazione sanitaria
, che soffre con un calo del 4,52%.
Argomenti trattati
New York
(471)
Titoli e Indici
Humana
-5,40%
