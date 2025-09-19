Milano 14:12
Piazza Affari: calo per Lottomatica

(Teleborsa) - Composto ribasso per l'azienda leader in Italia nel settore dei giochi, in flessione dell'1,83% sui valori precedenti.

L'analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE Italia Mid Cap mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Lottomatica, che fa peggio del mercato di riferimento.


Il quadro tecnico di Lottomatica suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 21,32 Euro con tetto rappresentato dall'area 21,8. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 21,14.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
