Piazza Affari: calo per Lottomatica

(Teleborsa) - Composto ribasso per l'azienda leader in Italia nel settore dei giochi
, in flessione dell'1,83% sui valori precedenti.
L'analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE Italia Mid Cap
mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Lottomatica
, che fa peggio del mercato di riferimento.
Il quadro tecnico di Lottomatica
suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 21,32 Euro con tetto rappresentato dall'area 21,8. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 21,14.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)