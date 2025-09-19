Piazza Affari: giornata depressa per Maire

(Teleborsa) - Ribasso composto e controllato per il gruppo operante nel Licensing, Servizi di Engineering, Procurement & Construction
, che presenta una flessione dell'1,85% sui valori precedenti.
Lo scenario su base settimanale di Maire
rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal FTSE Italia Mid Cap
. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.
L'esame di breve periodo dell'azienda attiva nell'impiantistica del settore energetico e delle infrastrutture
classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 12,38 Euro e primo supporto individuato a 12,09. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 12,67.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)