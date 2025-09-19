Piazza Affari: giornata depressa per Maire

gruppo operante nel Licensing, Servizi di Engineering, Procurement & Construction

Maire

FTSE Italia Mid Cap

azienda attiva nell'impiantistica del settore energetico e delle infrastrutture

(Teleborsa) - Ribasso composto e controllato per il, che presenta una flessione dell'1,85% sui valori precedenti.Lo scenario su base settimanale dirileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.L'esame di breve periodo dell'classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 12,38 Euro e primo supporto individuato a 12,09. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 12,67.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)