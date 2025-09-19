Milano 14:12
Piazza Affari: giornata depressa per Maire

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Ribasso composto e controllato per il gruppo operante nel Licensing, Servizi di Engineering, Procurement & Construction, che presenta una flessione dell'1,85% sui valori precedenti.

Lo scenario su base settimanale di Maire rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal FTSE Italia Mid Cap. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.


L'esame di breve periodo dell'azienda attiva nell'impiantistica del settore energetico e delle infrastrutture classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 12,38 Euro e primo supporto individuato a 12,09. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 12,67.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
