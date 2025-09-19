Milano
10:59
42.582
+0,65%
Nasdaq
18-set
24.455
0,00%
Dow Jones
18-set
46.142
+0,27%
Londra
11:00
9.221
-0,08%
Francoforte
10:59
23.717
+0,18%
Venerdì 19 Settembre 2025, ore 11.16
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Rubriche
Gli Editoriali
Gli Speciali
Top Mind
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Il Punto sulle Commodities
Buongiorno dalla Borsa
1 minuto in Borsa
Focus sugli ETF
Notizie dal Forex
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
Home Page
/
Notizie
/ Piazza Affari: in acquisto Ferragamo
Piazza Affari: in acquisto Ferragamo
Migliori e peggiori
,
In breve
19 settembre 2025 - 09.35
Brilla la
maison del lusso
, che passa di mano con un aumento del 4,85%.
Condividi
Leggi anche
Piazza Affari: scambi al rialzo per Ferragamo
Piazza Affari: scambi negativi per Ferragamo
Piazza Affari: sviluppi positivi per Ferragamo
Piazza Affari: accelera Ferragamo
Titoli e Indici
Salvatore Ferragamo
+6,50%
Altre notizie
Piazza Affari: nuovo spunto rialzista per Ferragamo
Piazza Affari: luce verde per Ferragamo
Piazza Affari: andamento sostenuto per Ferragamo
Piazza Affari: accelera Ferragamo
Piazza Affari: mette il turbo Ferragamo
Piazza Affari: si concentrano le vendite su Ferragamo
Guide
Obbligazioni green: cosa sono, come funzionano e quando convengono a emittenti e investitori
Le obbligazioni green, anche detti green bond, sono titoli di debito in tutto simili a quelli tradizionali, con una clausola differenziale di riferimento.
leggi tutto