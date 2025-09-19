Piazza Affari: mette il turbo Ferragamo

(Teleborsa) - Protagonista la maison del lusso
, che mostra un'ottima performance, con un rialzo del 4,85%.
Comparando l'andamento del titolo con il FTSE Italia Mid Cap
, su base settimanale, si nota che Salvatore Ferragamo
mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +15,63%, rispetto a +0,98% dell'indice delle società a media capitalizzazione
).
La tendenza di breve della casa di moda italiana
è in rafforzamento con area di resistenza vista a 5,52 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 5,22. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 5,82.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)