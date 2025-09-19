Piazza Affari: mette il turbo Ferragamo

Milano 11:00
Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Protagonista la maison del lusso, che mostra un'ottima performance, con un rialzo del 4,85%.

Comparando l'andamento del titolo con il FTSE Italia Mid Cap, su base settimanale, si nota che Salvatore Ferragamo mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +15,63%, rispetto a +0,98% dell'indice delle società a media capitalizzazione).


La tendenza di breve della casa di moda italiana è in rafforzamento con area di resistenza vista a 5,52 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 5,22. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 5,82.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
