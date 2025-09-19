Milano 14:13
42.368 +0,14%
Nasdaq 18-set
24.455 0,00%
Dow Jones 18-set
46.142 +0,27%
Londra 14:13
9.230 +0,02%
Francoforte 14:13
23.664 -0,04%

Piazza Affari: positiva la giornata per Avio

Migliori e peggiori, Spazio
(Teleborsa) - Apprezzabile rialzo per l'azienda aerospaziale italiana, in guadagno del 3,00% sui valori precedenti.

Comparando l'andamento del titolo con il FTSE Italia Mid Cap, su base settimanale, si nota che Avio mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +21,05%, rispetto a +0,65% dell'indice delle società a media capitalizzazione).


La tendenza di breve di Avio è in rafforzamento con area di resistenza vista a 43,5 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 41,8. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 45,2.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
