Piazza Affari: positiva la giornata per Avio

(Teleborsa) - Apprezzabile rialzo per l'azienda aerospaziale italiana
, in guadagno del 3,00% sui valori precedenti.
Comparando l'andamento del titolo con il FTSE Italia Mid Cap
, su base settimanale, si nota che Avio
mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +21,05%, rispetto a +0,65% dell'indice delle società a media capitalizzazione
).
La tendenza di breve di Avio
è in rafforzamento con area di resistenza vista a 43,5 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 41,8. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 45,2.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)