Piazza Affari: nuovo spunto rialzista per Avio

(Teleborsa) - Punta con decisione al rialzo la performance dell'azienda aerospaziale italiana
, con una variazione percentuale del 2,92%.
Comparando l'andamento del titolo con il FTSE Italia Mid Cap
, su base settimanale, si nota che Avio
mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale -4,47%, rispetto a -5,63% dell'indice delle società a media capitalizzazione
).
Il quadro tecnico di Avio
suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 34,67 Euro con tetto rappresentato dall'area 35,62. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 34,03.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)