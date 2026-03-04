Milano 11:42
45.071 +1,35%
Nasdaq 3-mar
24.720 0,00%
Dow Jones 3-mar
48.501 -0,83%
Londra 11:42
10.528 +0,42%
Francoforte 11:42
24.140 +1,47%

Piazza Affari: nuovo spunto rialzista per Avio

Migliori e peggiori, Spazio
Piazza Affari: nuovo spunto rialzista per Avio
(Teleborsa) - Punta con decisione al rialzo la performance dell'azienda aerospaziale italiana, con una variazione percentuale del 2,92%.

Comparando l'andamento del titolo con il FTSE Italia Mid Cap, su base settimanale, si nota che Avio mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale -4,47%, rispetto a -5,63% dell'indice delle società a media capitalizzazione).


Il quadro tecnico di Avio suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 34,67 Euro con tetto rappresentato dall'area 35,62. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 34,03.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```