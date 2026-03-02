Milano 17:35
Piazza Affari: preme sull'acceleratore Avio

Migliori e peggiori, Spazio
(Teleborsa) - Grande giornata per l'azienda aerospaziale italiana, che sta mettendo a segno un rialzo del 6,79%.

L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Avio più pronunciata rispetto all'andamento del FTSE Italia Mid Cap. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.


Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 36,28 Euro. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 38,88. Il peggioramento di Avio è evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 34,82.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
