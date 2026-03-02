Piazza Affari: preme sull'acceleratore Avio

(Teleborsa) - Grande giornata per l'azienda aerospaziale italiana
, che sta mettendo a segno un rialzo del 6,79%.
L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Avio
più pronunciata rispetto all'andamento del FTSE Italia Mid Cap
. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.
Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 36,28 Euro. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 38,88. Il peggioramento di Avio
è evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 34,82.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)