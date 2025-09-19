Piazza Affari: rosso per Carel Industries

(Teleborsa) - Si muove verso il basso il fornitore di sistemi di controllo e umidificazione per il condizionamento e la refrigerazione dell'aria
, con una flessione dell'1,93%.
La tendenza ad una settimana di Carel Industries
è più fiacca rispetto all'andamento del FTSE Italia Mid Cap
. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.
Le tendenza di medio periodo di Carel Industries
si conferma negativa. Al contrario, nel breve termine, si evidenzia un miglioramento della fase positiva che raggiunge la resistenza più immediata vista a quota 23,25 Euro. Supporto stimato a 22,7. Tecnicamente propendiamo a beneficio di un nuovo spunto rialzista stimato in area 23,8.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)