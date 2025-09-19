Swiss Marketplace Group debutta a Zurigo con capitalizzazione di 4,5 miliardi di franchi

(Teleborsa) -, una rete di marketplace online in Svizzera, ha prezzato la sua offerta pubblica iniziale (IPO) a CHF 46 per azione, che rappresenta il massimo della fascia di prezzo annunciata in precedenza. Le azioni saranno negoziate con il simbolo "SMG" sulloda oggi, 19 settembre 2025.La. L'IPO ha registrato una domanda "più volte superiore" a quella richiesta da parte di investitori svizzeri e internazionali, si legge in una nota.SMG sarà inclusa nello Swiss Performance Index (SPI) il suo secondo giorno di negoziazione, ovvero il 22 settembre 2025. Ilprima dell'eventuale esercizio dell'opzione di over-allotment e al 23% in caso di esercizio integrale dell'opzione di over-allotment.L'offerta consiste in 19.629.040 azioni nominative esistenti (offerta base), con un'opzione di over-allotment fino a 2.944.353 azioni nominative esistenti (fino al 15% dell'offerta base). Ciò implica un volume totale di(ipotizzando il pieno esercizio dell'opzione di over-allotment)."Oggi segna l'inizio di un nuovo entusiasmante capitolo per SMG - ha commentato il CEO Christoph Tonini - La nostra azienda è statadella Svizzera. Fin dall'inizio, abbiamo costruito sull'economia digitale svizzera e guidato il successo dei nostri clienti attraverso i nostri prodotti e servizi digitali. L'IPO riflette la fiducia nella visione di SMG e il suo forte radicamento nella società svizzera".In conformità ai rispettivi impegni,e fondi gestiti dahanno sottoscritto azioni per un importo complessivo di CHF 300 milioni al prezzo di offerta (ciascuno CHF 150 milioni).