Trevi punta a uscita da grey list Consob entro l'anno, vede opportunità in Ponte Messina

Trevi

Alantra

Caterpillar

(Teleborsa) - Dopo una solida performance del titolo (+103% in sei mesi e +84% in tre),rappresenta "ancora", supportata da un costante record di delivery. Con, le "capacità esecutive del management e l'efficacia del piano di ristrutturazione sono state ulteriormente convalidate". Lo scrivono gli analisti di, dopo che il broker spagnolo ha ospitato i vertici societari per un incontro con gli investitori.Durante la presentazione è emerso che Trevi, società quotata su Euronext Milan e attiva nell'ingegneria del sottosuolo, sta implementando un: sta dando priorità alla qualità dei nuovi ordini, selezionando progetti con margini interessanti e profili di liquidità affidabili, piuttosto che perseguire la crescita del fatturato. Questo approccio disciplinato mira a rafforzare la redditività, migliorare la conversione della liquidità e supportare un deleveraging sostenibile, anche se ciò significa un'espansione del fatturato più lenta nel breve termine.I vertici hanno segnalato una: dopo essere passata dalla blacklist alla grey list lo scorso anno, Trevi sta lavorando attivamente per un'uscita nella whitelist, con potenziali sviluppi previsti entro la fine dell'anno. Ciò rafforzerebbe ulteriormente la credibilità presso controparti e investitori, sottolineando la coerenza nel conseguimento di risultati solidi, superiori sia alle previsioni aziendali che al consensus.Con un portafoglio ordini di circa 650 milioni di euro, Trevi beneficia di una. L'acquisizione di circa 350 milioni di euro nel primo semestre del 2025 conferma un forte slancio commerciale, con importanti acquisizioni tra cui Neom-The Line in Arabia Saudita, il tunnel ferroviario di Manhattan negli Stati Uniti e importanti progetti infrastrutturali in Europa e Medio Oriente. Anche dopo la cancellazione di un importante contratto statunitense, il portafoglio ordini rimane resiliente.L'incertezza sui dazi all'importazione ha, colpendo le vendite di Soilmec (25-30 milioni di euro di fatturato annuo negli Stati Uniti). Per mitigare questo problema, il gruppo sta valutando l'approvvigionamento locale e potenziali partnership di assemblaggio (ad esempio, con) come risposta strategica.Trevi vede, ma con particolare attenzione ai margini e alla generazione di flussi di cassa per garantire la sostenibilità finanziaria. Le prime indagini geologiche stanno procedendo, con le prime gare d'appalto possibili entro la fine del 2025 e l'avvio dell'attività in cantiere a partire dal secondo semestre del 2026.