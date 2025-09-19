Milano 11:01
42.572 +0,62%
Nasdaq 18-set
24.455 0,00%
Dow Jones 18-set
46.142 +0,27%
Londra 11:01
9.223 -0,06%
Francoforte 11:01
23.704 +0,12%

Vendite dettaglio Regno Unito (YoY) in agosto

Calendar, Economia, In breve, Finanza, Macroeconomia
Vendite dettaglio Regno Unito (YoY) in agosto
Regno Unito, Vendite dettaglio in agosto su base annuale (YoY) +0,7%, in calo rispetto al precedente +0,8% (la previsione era +0,6%).

(Foto: © Chris Dorney / 123RF)
Condividi
```