Websolute, Integrae SIM rivede al ribasso il prezzo obiettivo

(Teleborsa) -hasul titolodal precedente 4,20 euro, confermando però il rating a Buy.L'aggiornamento giunge a valle deiche vede il Gruppo registrare ricavi pari a 11,04 milioni di euro, sostanzialmente stabili rispetto a 11,09 milioni del 1H24A (-0,5%). I ricavi produttivi di marginalità crescono del 1,8% a 10,40 milioni, con una componente ricorrente del 46,0%. A livello di aree, spiccano la crescita del Digital, Social e Media Marketing (+4,8% a 5,40 mln) e del Platform & Technology Services (+9,9% a 4,30 mln), mentre risultano in calo Consulting (0,20 mln, -63,0%) e Digital Academy (0,50 mln, -24,4%). L’EBITDA si attesta a 1,22 milioni (vs 2,02 mln nel 1H24A), con un EBITDA margin in riduzione dal 17,2% al 10,4%; l’EBITDA Adj. è pari a 1,61 milioni (1,87 mln nel 1H24A). L’EBIT ammonta a 0,17 milioni (vs 0,91 mln), mentre il Net Income è negativo per 0,12 milioni (vs 0,41 mln). Dal punto di vista patrimoniale, la PFN migliora da 5,71 milioni a 4,84 milioni di debito.Alla luce di tali risultati gli analisti modificano le proprie stime sia per l’anno in corso che per i prossimi anni. In particolare, per l'prevedono ricavi pari a 22,80 milioni e un EBITDA Adjusted di 3,78 milioni, corrispondente ad una marginalità del 16,6%.Per gli, Integrae si aspetta che i ricavi possano aumentare fino a 28,50 milioni (CAGR 24A-27E: 7,9%) nel 2027, conEBITDA Adjusted pari a 6,60 milioni (corrispondente ad una marginalità del 23,2%), in crescita rispetto a 4,04 milioni del 2024 (corrispondente ad un EBITDA Adjusted margin del 17,8%). A livello patrimoniale, per il 2027 indica una PFN cash positive di 0,89 milioni.