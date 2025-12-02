Sesa, acquistate 19.200 azioni proprie

Sesa

Sesa

(Teleborsa) -ha reso noto che, nell'ambito del programma di acquisto di azioni proprie, tra il 24 ed il 28 novembre 2025 sono state, ad un prezzo medio unitario di euro 84,73693 per azione, per unpari aGli acquisti di azioni ordinarie proprie sono avvenuti per il tramite dell'intermediario abilitato Intermonte SIM.Al 28 novembre, in seguito a tali operazioni, la società che offre servizi informatici e digitali per il segmento business detiene in portafoglio 208.496 azioni ordinarie proprie, pari all'1,3588899% dell'attuale capitale sociale.Oggi, a Milano, ribasso composto e controllato per, che archivia la sessione in flessione del 2,23% sui valori precedenti.