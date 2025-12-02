Sesa, acquistate 19.200 azioni proprie

(Teleborsa) - Sesa
ha reso noto che, nell'ambito del programma di acquisto di azioni proprie, tra il 24 ed il 28 novembre 2025 sono state acquistate 19.200 azioni ordinarie proprie
, ad un prezzo medio unitario di euro 84,73693 per azione, per un controvalore
pari a 1.626.949 euro
.
Gli acquisti di azioni ordinarie proprie sono avvenuti per il tramite dell'intermediario abilitato Intermonte SIM.
Al 28 novembre, in seguito a tali operazioni, la società che offre servizi informatici e digitali per il segmento business detiene in portafoglio 208.496 azioni ordinarie proprie, pari all'1,3588899% dell'attuale capitale sociale.
Oggi, a Milano, ribasso composto e controllato per Sesa
, che archivia la sessione in flessione del 2,23% sui valori precedenti.