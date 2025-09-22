A Londra, forte ascesa per Endeavour Mining

(Teleborsa) - Brilla l'azienda attiva nell'esplorazione di miniere d'oro in Africa Occidentale
, che passa di mano con un aumento del 4,46%.
Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del FTSE 100
. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Endeavour Mining
rispetto all'indice di riferimento.
Le implicazioni di breve periodo di Endeavour Mining
sottolineano l'evoluzione della fase positiva al test dell'area di resistenza 29,69 sterline. Possibile una discesa fino al bottom 29,23. Ci si attende un rafforzamento della curva al test di nuovi target 30,15.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)