A Londra, forte ascesa per Endeavour Mining

azienda attiva nell'esplorazione di miniere d'oro in Africa Occidentale

FTSE 100

Endeavour Mining

Endeavour Mining

(Teleborsa) - Brilla l', che passa di mano con un aumento del 4,46%.Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione arispetto all'indice di riferimento.Le implicazioni di breve periodo disottolineano l'evoluzione della fase positiva al test dell'area di resistenza 29,69 sterline. Possibile una discesa fino al bottom 29,23. Ci si attende un rafforzamento della curva al test di nuovi target 30,15.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)