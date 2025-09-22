Analisi Tecnica: EUR/GBP del 21/09/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 21 settembre
Giornata fiacca per il cross Euro contro la valuta britannica, che chiude gli scambi con una variazione percentuale pari a +0,17%.
Allo stato attuale lo scenario di breve dell'Euro nei confronti della Sterlina Inglese rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 0,8736. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 0,8687. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 0,8785.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)