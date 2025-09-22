Analisi Tecnica: indice FTSE 100 del 19/09/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 19 settembre
Seduta trascurata per il principale indice della Borsa di Londra, che archivia la giornata con un timido -0,15%.
Lo scenario tecnico del FTSE 100 mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 9.173,2 con area di resistenza individuata a quota 9.254,5. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 9.143,7.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)