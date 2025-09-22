Milano 12:59
42.236 -0,18%
Nasdaq 19-set
24.626 0,00%
Dow Jones 19-set
46.315 0,00%
Londra 12:59
9.221 +0,05%
Francoforte 12:59
23.486 -0,65%

Analisi Tecnica: indice FTSE 100 del 19/09/2025

Finanza
Analisi Tecnica: indice FTSE 100 del 19/09/2025
(Teleborsa) - Chiusura del 19 settembre

Seduta trascurata per il principale indice della Borsa di Londra, che archivia la giornata con un timido -0,15%.

Lo scenario tecnico del FTSE 100 mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 9.173,2 con area di resistenza individuata a quota 9.254,5. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 9.143,7.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```