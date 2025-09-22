Analisi Tecnica: USD/YEN del 21/09/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 21 settembre
Appiattita la performance del cross americano contro Yen, che porta a casa un modesto -0,01%.
Lo status tecnico di breve periodo del Dollaro USA nei confronti dello Yen giapponese mette in risalto un ampliamento della performance positiva della curva con prima area di resistenza individuata a quota 148,275. Rischio di eventuale correzione fino al target 147,267. Le attese sono per un aumento della trendline rialzista verso l'area di resistenza 149,282.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)