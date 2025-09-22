BBVA, aumenta offerta per Sabadell del 10%

BBVA

Banco Sabadell

(Teleborsa) - Il Cda diha concordato diagli azionisti didel 10%.Inoltre, il corrispettivo sarà ora, pertanto gli azionisti con plusvalenze non saranno soggetti a tassazione in Spagna qualora l'adesione superi il 50% dei diritti di voto di Banco Sabadell, poiché in tal caso l'operazione si qualificherebbe come fiscalmente neutrale.Pertanto, la nuova proposta è di scambiarementre l’offerta precedente prevedeva un concambio di una ogni 5,5483 oltre a 0,70 euro in contanti.La nuova offerta valorizza Sabadellcontro i 15 miliardi della proposta precedente e, secondo le quotazioni di Borsa della chiusura di venerdì, corrisponde a una valutazione di 3,39 euro per ogni azione Sabadell rispetto ai 3,14 euro della precedente offerta. Venerdì i titoli Sabadell avevano chiuso le contrattazioni a 3,34 euro mentre le azioni Bbva a 16,41 euro.Il Cda di BBVA ha inoltre concordato disia alla possibilità di apportaresia di estendere il periodo di adesione."Con questa offerta migliorata, mettiamo nelle mani degli azionisti di Banco Sabadell una, che combina una valutazione e un prezzo storici con l'opportunità di partecipare al sostanziale valore generato dall'integrazione. Tutto ciò si tradurrà in un aumento significativo degli utili per azione attesi in futuro, qualora dovessero presentare le proprie azioni", ha dichiarato il Presidente di BBVA,