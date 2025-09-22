Milano 13:01
42.243 -0,16%
Nasdaq 19-set
24.626 0,00%
Dow Jones 19-set
46.315 0,00%
Londra 13:01
9.222 +0,06%
Francoforte 13:00
23.484 -0,66%

Borsa: Consolida sui livelli della vigilia Milano (-0,17% alle 10:30)

Il FTSE MIB continua gli scambi a 42.241,87 punti

In breve, Finanza
Milano mostra un esiguo -0,17% alle 10:30 e passa di mano a 42.241,87 punti.
