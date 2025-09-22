Milano
13:01
42.243
-0,16%
Nasdaq
19-set
24.626
0,00%
Dow Jones
19-set
46.315
0,00%
Londra
13:01
9.222
+0,06%
Francoforte
13:00
23.484
-0,66%
Lunedì 22 Settembre 2025, ore 13.18
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Rubriche
Gli Editoriali
Gli Speciali
Top Mind
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Il Punto sulle Commodities
Buongiorno dalla Borsa
1 minuto in Borsa
Focus sugli ETF
Notizie dal Forex
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
Home Page
/
Notizie
/ Borsa: Consolida sui livelli della vigilia Milano (-0,17% alle 10:30)
Borsa: Consolida sui livelli della vigilia Milano (-0,17% alle 10:30)
Il FTSE MIB continua gli scambi a 42.241,87 punti
In breve
,
Finanza
22 settembre 2025 - 10.30
Milano mostra un esiguo -0,17% alle 10:30 e passa di mano a 42.241,87 punti.
Condividi
Leggi anche
Borsa: Consolida sui livelli della vigilia Milano (+0,09% alle 16:00)
Borsa: Consolida sui livelli della vigilia Milano (+0,11% alle 16:00)
Borsa: Consolida sui livelli della vigilia Milano (+0,14% alle 16:00)
Borsa: Consolida sui livelli della vigilia Milano (+0,19% alle 10:30)
Titoli e Indici
FTSE MIB
-0,16%
Altre notizie
Borsa: Consolida sui livelli della vigilia Shanghai (-0,07% alle 05:48)
Borsa: Consolida sui livelli della vigilia Shanghai (+0,15% alle 05:48)
Borsa: Consolida sui livelli della vigilia Tokyo (+0,08% alle 08:20)
Borsa: Consolida sui livelli della vigilia il Nasdaq-100 (-0,14% alle 19:30)
Borsa: Consolida sui livelli della vigilia il Dow Jones (+0,03% alle 19:30)
Borsa: Consolida sui livelli della vigilia il Nasdaq-100 (+0,07% alle 19:30)
Guide
Obbligazioni green: cosa sono, come funzionano e quando convengono a emittenti e investitori
Le obbligazioni green, anche detti green bond, sono titoli di debito in tutto simili a quelli tradizionali, con una clausola differenziale di riferimento.
leggi tutto