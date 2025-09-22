Milano 17:35
42.423 +0,26%
Nasdaq 21:00
24.769 +0,58%
Dow Jones 21:00
46.407 +0,20%
Londra 17:35
9.227 +0,11%
Francoforte 17:35
23.527 -0,48%

Borsa: Giornata cauta per Londra (+0,11%)

Il FTSE 100 termina gli scambi a 9.226,68 punti

In breve, Finanza
Non si allontana dalla parità Londra, che mostra un deludente +0,11%, archiviando la seduta a 9.226,68 punti.
