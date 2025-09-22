Milano 13:02
42.248 -0,15%
Nasdaq 19-set
24.626 0,00%
Dow Jones 19-set
46.315 0,00%
Londra 13:02
9.224 +0,07%
Francoforte 13:02
23.465 -0,74%

Borsa: Risultato negativo per Hong Kong, in flessione dello 0,82%

L'Indice Hang Seng termina gli scambi a 26.326,45 punti

In breve, Finanza
Borsa: Risultato negativo per Hong Kong, in flessione dello 0,82%
Si è mossa in territorio negativo Hong Kong, in ribasso dello 0,82%, archiviando la giornata a 26.326,45 punti.
Condividi
```