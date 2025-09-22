Milano 13:02
Il FTSE MIB tratta sulla parità a 42.236,03 punti

Borsa: Seduta fiacca per Milano (-0,18% alle 13:00)
Milano passa di mano con un trascurabile -0,18% alle 13:00 e scambia a 42.236,03 punti.
