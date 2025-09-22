Milano 12:15
42.211 -0,24%
Nasdaq 19-set
24.626 0,00%
Dow Jones 19-set
46.315 0,00%
Londra 12:15
9.218 +0,01%
Francoforte 12:15
23.469 -0,72%

Brembo, buyback per 550 mila euro

Azioni proprie, Finanza
Brembo, buyback per 550 mila euro
(Teleborsa) - Brembo, nell’ambito del programma di acquisto di azioni proprie, ha comunicato di aver acquistato tra il 15 e il 19 settembre 2025, complessivamente 60.000 azioni proprie, al prezzo medio ponderato di 9,167 euro, per un controvalore pari a 550.030,20 euro.

A seguito degli acquisti appena comunicati, la società detiene complessivamente 15.809.350 azioni proprie, pari al 4,734% del totale delle azioni ordinarie.

Nel frattempo, sul listino milanese, peggiora la performance dell'Azienda italiana produttrice di impianti frenanti per veicoli, con un ribasso dello 0,92%, portandosi a 9,14 euro.
Condividi
```