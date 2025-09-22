Brembo, buyback per 550 mila euro

(Teleborsa) - Brembo
, nell’ambito del programma di acquisto di azioni proprie, ha comunicato di aver acquistato
tra il 15 e il 19 settembre 2025, complessivamente 60.000 azioni proprie
, al prezzo medio ponderato di 9,167 euro, per un controvalore
pari a 550.030,20 euro
.
A seguito degli acquisti appena comunicati, la società detiene complessivamente 15.809.350 azioni proprie, pari al 4,734% del totale delle azioni ordinarie.
Nel frattempo, sul listino milanese, peggiora la performance dell'Azienda italiana produttrice di impianti frenanti per veicoli
, con un ribasso dello 0,92%, portandosi a 9,14 euro.