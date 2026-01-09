USA, +50 mila occupati a dicembre: sotto le attese. Revisioni a mesi precedenti

(Teleborsa) - Inferiore alle aspettative la creazione di posti di lavoro in2025. Secondo i dati forniti dal Bureau of Labour Statistics, ilè sceso al 4,4% dal 4,5% precedente e migliore del consensus che indicava un 4,5%.Sono stati creati 50 mila di(non-farm payrolls), dopo che a novembre erano state create 56 mila buste paga (dato rivisto da un preliminare di 64 mila). Il dato sugli occupati, più osservato del tasso di disoccupazione, è peggiore del consensus che indicava un dato a 66 mila di posti di lavoro.La crescita è sotto le attese nel, essendo stati ricreati 37 mila di posti di lavoro (era previsto un aumento di 64 mila), dopo la crescita di quasi 50 mila registrata a novembre (rivisto da 69 mila).Gli occupati del settoresono scesi di 8 mila unità, al di sotto del consensus che indicava un calo di 5 mila, e si confrontano con i -2 mila del mese precedente.Leregistrano un incremento del 3,8% su anno a 37,02 dollari (+0,3% su mese), che risulta superiore al 3,6% atteso e del mese precedente. Le retribuzioni medie orarie sono monitorate con attenzione dalla Federal Reserve in quanto buon indicatore sia dello stato di salute del mercato del lavoro che delle pressioni inflazionistiche.