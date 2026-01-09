Brembo unica azienda italiana a conquistare la doppia "A" di CDP sulla sostenibilità

Brembo

(Teleborsa) - Nella "A List" appena pubblicata,è stata riconosciuta da, l'organizzazione globale non-profit, per il suo costante impegno nella sostenibilità ambientale.L'azienda è l'unica in Italia ad aver ottenuto la doppia “A”, il massimo punteggio nelle categorie di cambiamento climatico e gestione delle risorse idriche, sulla base dei dati presentati nel suo ultimo Annual Report. È un rating migliorativo rispetto allo scorso anno che conferma l’azione concreta di Brembo nei confronti di alcune tra le sfide ambientali più critiche a livello globale.Brembo prosegue il suo percorso di sostenibilità attraverso progetti come “Re-Water” in Messico che permette di riutilizzare le acque reflue trattate per alimentare i propri stabilimenti produttivi locali, coniugando sostenibilità ambientale, efficienza economica e impatto sociale positivo sul territorio.Nel 2024, Brembo ha inoltre ridotto dell’8% le emissioni di CO2 rispetto all’anno precedente, grazie al miglioramento della qualità dei dati e a una maggiore efficienza dei processi produttivi."Siamo orgogliosi di aver migliorato il nostro rating CDP nel 2025", ha dichiarato Andrea Rocco, Chief Sustainability & Risk Officer di Brembo. Ogni anno, CDP alza il suo livello di analisi con requisiti sempre più stringenti, e questo risultato conferma l’impegno di tutte le persone Brembo nel riuscire a soddisfarli e nel ridurre l’impatto ambientale del Gruppo attraverso azioni concrete e mirate".La doppia "A" è frutto di un impegno coordinato a livello globale: tutti i siti Brembo presenti nei 18 Paesi in cui il Gruppo opera hanno contribuito con i propri dati, raccolti ed elaborati da un team centrale multidisciplinare di ingegneri, scienziati ambientali e chimici, che ha assicurato la qualità e l'accuratezza delle informazioni trasmesse.CDP, precedentemente conosciuta come Carbon Disclosure Project, è l’organizzazione globale non-profit che misura l’impegno per l’ambiente delle aziende, città e organizzazioni. L'analisi annuale di CDP è ampiamente riconosciuta come il punto di riferimento globale per la trasparenza e l’azione ambientale delle aziende, combinando i migliori standard di rendicontazione e framework avanzati.Nel 2025, CDP ha assegnato un punteggio, dal più basso "D-" fino al più alto "A", alle aziende coinvolte sulla base delle informazioni raccolte attraverso questionari sul cambiamento climatico, la deforestazione e la gestione delle risorse idriche.