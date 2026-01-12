Piazza Affari: calo per Brembo

(Teleborsa) - Ribasso composto e controllato per l'azienda italiana produttrice di impianti frenanti per veicoli
, che presenta una flessione del 2,41% sui valori precedenti.
La tendenza ad una settimana di Brembo
è più fiacca rispetto all'andamento del FTSE Italia Mid Cap
. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.
Allo stato attuale lo scenario di breve del re dei sistemi frenanti
rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 9,88 Euro. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 9,64. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 10,13.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)