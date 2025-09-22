Buffett chiude l’era BYD: azzerata la partecipazione nel gigante cinese dei veicoli elettrici

(Teleborsa) - Dopo 17 anni, Warren Buffett
e la sua Berkshire Hathaway
hanno completato l’uscita da BYD
, gigante cinese dei veicoli elettrici. L’investimento, avviato nel 2008 con 225 milioni di azioni acquistate per 230 milioni di dollari, ha reso profitti straordinari
: il titolo è cresciuto del 3890%, raggiungendo un valore massimo di quasi 9 miliardi di dollari
.
Dopo la notizia il titolo è immediatamente crollato del 3,6% alla Borsa di Hong Kong. Byd viene comunque da un periodo piuttosto negativo: negli ultimi mesi ha registrato un netto rallentamento delle vendite
e dei profitti
.
La decisione di puntare su BYD fu fortemente voluta da Charlie Munger, storico vice di Buffett, che definì il fondatore Wang Chuanfu
un "miracolo vivente". Il tempo gli ha dato ragione, trasformando una scommessa rischiosa in uno dei casi di successo più eclatanti della storia di Berkshire.
Il disimpegno
era iniziato nell’agosto 2022, con la progressiva riduzione della quota fino a scendere sotto il 5% nel 2023. La conferma della vendita totale è arrivata solo di recente, con i bilanci di Berkshire Hathaway Energy che hanno riportato l’azzeramento dell’investimento al 31 marzo. Buffett non ha mai chiarito del tutto le ragioni dell’uscita, limitandosi a definire BYD "un’azienda straordinaria", ma preferendo destinare il capitale ad altri impieghi
.