Buffett chiude l’era BYD: azzerata la partecipazione nel gigante cinese dei veicoli elettrici

Berkshire Hathaway

(Teleborsa) - Dopo 17 anni,e la suahanno completato l’uscita da, gigante cinese dei veicoli elettrici. L’investimento, avviato nel 2008 con 225 milioni di azioni acquistate per 230 milioni di dollari, ha reso: il titolo è cresciuto del 3890%, raggiungendo un valore massimo di quasiDopo la notizia il titolo è immediatamente crollato del 3,6% alla Borsa di Hong Kong. Byd viene comunque da un periodo piuttosto negativo: negli ultimi mesi ha registrato un netto rallentamento dellee deiLa decisione di puntare su BYD fu fortemente voluta da Charlie Munger, storico vice di Buffett, che definì il fondatoreun "miracolo vivente". Il tempo gli ha dato ragione, trasformando una scommessa rischiosa in uno dei casi di successo più eclatanti della storia di Berkshire.Ilera iniziato nell’agosto 2022, con la progressiva riduzione della quota fino a scendere sotto il 5% nel 2023. La conferma della vendita totale è arrivata solo di recente, con i bilanci di Berkshire Hathaway Energy che hanno riportato l’azzeramento dell’investimento al 31 marzo. Buffett non ha mai chiarito del tutto le ragioni dell’uscita, limitandosi a definire BYD "un’azienda straordinaria", ma preferendo destinare il capitale ad