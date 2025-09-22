Ericsson, contratto da quasi 1 miliardo di sterline per rete VodafoneThree in UK

(Teleborsa) - Ericsson
, multinazionale svedese attiva nella fornitura di tecnologie e servizi di comunicazione, software e infrastrutture in ambito ICT, alimenterà la maggior parte della rete mobile di nuova generazione di VodafoneThree
, operatore nato dalla fusione delle attività nel Regno Unito di Vodafone
e CK Hutchison, in una partnership di otto anni da 12,5 miliardi di corone svedesi (quasi 1 miliardo di sterline
).
Oltre ad assicurarsi lo status di fornitore unico di rete core
a livello nazionale nel Regno Unito, i prodotti e le soluzioni software di Ericsson Radio System alimenteranno anche una parte significativa della rete radio
potenziata di VodafoneThree.
"Reti programmabili affidabili e ad alte prestazioni sono fondamentali per il successo nell'economia digitale - ha detto Borje Ekholm, CEO di Ericsson
- Intelligenza artificiale, automazione e realtà virtuale/aumentata non raggiungeranno il loro potenziale senza di esse".
"Avevamo promesso di procedere speditamente e, a pochi mesi di distanza, siamo lieti di collaborare con partner strategici affidabili come Ericsson per realizzare il nostro ambizioso obiettivo di costruire la migliore rete del Regno Unito", ha commentato Max Taylor, CEO di VodafoneThree
.