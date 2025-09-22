Ericsson, contratto da quasi 1 miliardo di sterline per rete VodafoneThree in UK

Ericsson

Vodafone

(Teleborsa) -, multinazionale svedese attiva nella fornitura di tecnologie e servizi di comunicazione, software e infrastrutture in ambito ICT,, operatore nato dalla fusione delle attività nel Regno Unito die CK Hutchison, in una partnership di otto anni da 12,5 miliardi di corone svedesi ().Oltre ad assicurarsi lo status di fornitore unico dia livello nazionale nel Regno Unito, i prodotti e le soluzioni software di Ericsson Radio System alimenteranno anche una parte significativa dellapotenziata di VodafoneThree."Reti programmabili affidabili e ad alte prestazioni sono fondamentali per il successo nell'economia digitale - ha detto- Intelligenza artificiale, automazione e realtà virtuale/aumentata non raggiungeranno il loro potenziale senza di esse"."Avevamo promesso di procedere speditamente e, a pochi mesi di distanza, siamo lieti di collaborare con partner strategici affidabili come Ericsson per realizzare il nostro ambizioso obiettivo di costruire la migliore rete del Regno Unito", ha commentato