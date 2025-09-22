Milano 13:05
Francoforte: nuovo spunto rialzista per K+S

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Apprezzabile rialzo per Kali und Salz, in guadagno del 2,46% sui valori precedenti.

Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del Germany MDAX. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione alla compagnia attiva nel settore chimico-biologico rispetto all'indice di riferimento.


Le tendenza di medio periodo di K+S si conferma negativa. Al contrario, nel breve termine, si evidenzia un miglioramento della fase positiva che raggiunge la resistenza più immediata vista a quota 11,82 Euro. Supporto stimato a 11,33. Tecnicamente propendiamo a beneficio di un nuovo spunto rialzista stimato in area 12,31.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
