Francoforte: nuovo spunto rialzista per K+S

(Teleborsa) - Apprezzabile rialzo per Kali und Salz
, in guadagno del 2,46% sui valori precedenti.
Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del Germany MDAX
. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione alla compagnia attiva nel settore chimico-biologico
rispetto all'indice di riferimento.
Le tendenza di medio periodo di K+S
si conferma negativa. Al contrario, nel breve termine, si evidenzia un miglioramento della fase positiva che raggiunge la resistenza più immediata vista a quota 11,82 Euro. Supporto stimato a 11,33. Tecnicamente propendiamo a beneficio di un nuovo spunto rialzista stimato in area 12,31.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)