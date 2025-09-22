Francoforte: rosso per Infineon

compagnia hi-tech tedesca

DAX

Infineon

produttore di chip

(Teleborsa) - Pressione sulla, che tratta con una perdita del 2,12%.Il confronto del titolo con il, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa dirispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.Lo status tecnico di medio periodo delribadisce la trendline negativa. Tuttavia, analizzando il grafico a breve termine, si evidenzia un andamento meno intenso della linea ribassista che potrebbe favorire uno sviluppo positivo della curva verso l'area di resistenza individuata a quota 32,92 Euro. Eventuali spunti rialzisti supportano l'obiettivo del top a 33,86, mentre il primo supporto è stimato a 31,97.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)